За първи път: Българин е най-красивият мъж в света

Български модел влезе в историята, след като спечели титлата Мистър свят за 2019 г. Даниел Георгиев от София спори с 30 финалисти по време на световния конкурс, който се проведе във фипипинския град Сан Хуан, пише trafficnews.bg.

Първият българин, получил короната, наследи титлата от миналогодишния победител Као Суан Тай от Виетнам. И сега ще стане посланик на образованието по целия свят.



"Аз идвам от малка страна - само 7 милиона. Само Манила е 14 милиона. Значи два пъти по-голяма от България. Хората в родната ми страна не вярват в себе си. Затова бих искал да ги вдъхновя да повярват, защото ако вярваш в себе си можеш да постигнеш всичко", каза при награждаването си Георгиев, който е известен с модните си дефилета за италианските гиганти "Долче и Габана" и "Армани". Завършил е Търговско-банковата гимназия, след което продължава образованието си в УНСС. Паралелно с моделството се занимава с пиар и организиране на събития.

На второ място остана Жан Филип Витор Силва от Бразилия, трети е Юржак Якуб от Чехия, а четвърти подгласник - Джон Пол Окат от Филипините.

Конкурсът Man of the World е ежегоден международен конкурс за мъже, организиран от фондация Prime Event Productions Philippines (PEPPS). За тазгодишния конкурс PEPPS си партнира с Profiles Entertainment Production (PEP) Inc.

