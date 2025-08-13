За първи път: Морски Фест 2025 в програмата за празника на Варна

Булфото

Спортните прояви са силно застъпени в програмата за празника на Варна тази година, отчете заместник-кметът Илия Коев. Най-мащабното събитие, организирано от Община Варна, дирекция „Спорт“, е целодневният Морски фест 2025. Той ще се проведе на плажа в кв. „Аспарухово“ и акваторията му, както и в акваторията на Пристанище Варна-Изток, съобщиха от общинската пресслужба.

Демонстративната спортна програма започва в 09:00 и завършва в 17:30 часа с кратка пауза в най-горещите следобедни часове. В морето ще има демонстрации и обучение по сърф, демонстративни гонки с драконови лодки с участието на състезатели от СГК "Черно море" и СК "Черно море Бриз кану-каяк", ветроходни гонки в детските класове на варненските клубове „Синева“, "Черно Море - Бриз“ и „Кап. Г. Георгиев - Порт Варна“. Практическо обучение по каяк и СУБ борд, гмуркане, флайборд и демонстрация с джетове са също част от забавленията в морето.

На плажа ще се играе плажен волейбол, плажен футбол и плажно ръгби, а след демонстрациите и обучението в тези спортове започват щафетните игри. На сцената и около нея всеки може да се включи в тренировки на ветроходен и гребен тренажор, зумба, въздушна акробатика и канго джъмпс.

Концертна програма с участието на Robi, The Center, Славея Иванова, Галина Янева и други млади изпълнители започва в 18:00 ч. В следващите два дни – 16 и 17 август ще се проведат турнирите от съпътстващата състезателна програма: по плажен тенис, плажно ръгби и плажен футбол.

Пълната програма по часове на Морски фест 2025 може да бъде видяна на https://sportvarna.com и страницата на събитието във Фейсбук:

https://www.facebook.com/events/1213012933964553

Илия Коев анонсира и останалите спортни събития от програмата за празника на Варна. Едно от тях е 36-ти Международен турнир по тенис на маса за подрастващи „Млади надежди“, който ще се проведе от 15 до 17 август в Двореца на културата и спорта. До момента заявки за участие са подали 140 състезатели на възраст между 13 и 15 години от цялата страна, както и гости от Румъния, Молдова, Украйна, Турция и Люксембург.

На официалното откриване на турнира в петък – 15 август, от 14:00 ч., ще присъстват председателят на Българската федерация по тенис на маса Стефан Китов, президентът на Молдовската федерация Олег Шарик, главният треньор на румънския национален отбор Виорел Молдован, представители на спортната общност във Варна.

В съпътстващата програма са предвидени още разнообразни спортни събития на няколко локации в града, които очакват участници и публика от всички възрасти. Международна ветроходна регата „Кор Кароли“, която традиционно се провежда в дните около 15 август, тази година отбелязва своя юбилей. 25-тото издание на най-мащабната регата у нас ще се проведе от 14 до 18 август. Пълната програма може да бъде видяна на официалния сайт: https://corcaroli.bg

Сред предстоящите спортни събития са още X Шахматен фестивал за купата на Община Варна (15.08.2025 г., 09:00 ч. - Юнашки салон), Отворен турнир по тенис на маса Купа Варна (16 – 17.08.2025 г., 10:00 ч. - Collizeone Table Tennis Arena), Вечерен крос по случай Деня на Варна (15.08.2025 г., 21:30 ч. - вход на Морската градина).

