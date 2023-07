За първи път хуманоидни роботи дадоха пресконференция и отговаряха на въпроси на журналисти

Кадър Туитър

За пръв път в света – девет хуманоидни робота дадоха пресконференция. Те отговаряха на въпроси на журналисти на фона на провеждащата се в Женева среща на ООН за изкуствения интелект, предаде Новини.бг.

Според хуманоидните роботи очакванията са през следващите години броят им да нарасне.

Но не дадоха еднозначен отговор на въпроса дали изкуственият интелект се нуждае от строги регулации.

На форума в швейцарския град бяха представени и роботи, които могат да изпълняват ролята на придружители, медицински сестри и дори художници, пише "Телеграф".

During the world's first human-#robot press conference at the 'AI for Good' summit in Geneva, humanoids answered journalists' questions on #artificialintelligence regulation, the threat of #job #automation and if in the future they ever plan to rebel against their creators. pic.twitter.com/pahiwZD6ce