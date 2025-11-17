За първи път на едно място: легендарните екипи на България в Бургас

Снимки: Булфото

Изложбата „За първи път на едно място: легендарните екипи на България“ отваря врати на 17 ноември в Бургас с вход свободен.

Сред експонатите изпъква автентичният екип на Христо Бонев от Мондиал’74, когато Зума извежда националите с капитанската лента. До него ще застане и оригиналният флаг на Уругвай от мача на България на първенството във ФРГ, завършил 1:1, посочва Булфото.

Особено емоционална е и историята на билет от „Парк де Пренс“. Той е пазен повече от три десетилетия от българин, присъствал на стадиона в онази ноемврийска вечер през 1993 г. Години по-късно съдбата го среща с героя на мача – Емил Костадинов. Голмайсторът взима билета, подписва го и изписва думите, които останаха завинаги в паметта на феновете: „Господ е българин!“. Този именно билет ще бъде изложен в Бургас от 17 ноември.

Колекцията се допълва от вратарския екип на Румянчо Горанов, с който Футболист №1 на България за 1978 г. пази срещу Северна Ирландия в квалификация за Евро’80. Спомените от САЩ’94 оживяват с три емблематични фланелки – на Йордан Лечков (голмайстор срещу Гърция при победата с 4:0), на Наско Сираков (106 минути игра срещу Мексико в двубоя за историята) и на Петър Хубчев.

Експозицията ще бъде достъпна до 22 ноември всеки ден от 9:00 до 19:30 ч. Посетителите ще могат да се снимат сред експонатите и да се докоснат до част от реликвите, предоставени от колекцията на Bulgarian Football Shirts.

В изложбата могат да се видят още екипът на Христо Стоичков от Мондиал’98, бутонките на Красимир Балъков от САЩ’94, бутонки на Димитър Бербатов от официален мач на Манчестър Юнайтед, плакет от Евро’96, както и сакът на Динко Дерменджиев от Мондиал’66 – запазен в отлично състояние и показван пред публика за първи път и други.

