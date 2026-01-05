За първи път от 10 години името Виктория е изместено като най-желано сред новородените

Пиксабей

За пръв път от 10 години София е по-предпочитано име от Виктория сред новородените момиченца в България. Най-популярното момчешко име е Александър.

По данни на НСИ за 2025 г. София, Мария и Виктория държат топ 3 на най- предпочитаните имена за новородени момиченца.

При момчетата челната тройка е за Александър, Георги и Калоян.

Новородените през миналата година с името София са 472, Мария – 460, Виктория – 445 момичета. 666 бебета са кръстени Александър, 662 – Георги и 577 – Калоян, предаде бТВ.

Ако през 2015 година класацията при момичетата е оглавявана от Виктория, Мария и Никола, следвани от Александра, Рая и Габриела, то 10 години по-късно десетте най-разпространени имена на момичета са София, Мария, Виктория, Рая, Никол, Дария, Габриела, Елена, Александра и Михаела.

При момчетата статистиката между 2015 и 2025 година показва размяна на местата при Георги и Александър. В топ 10 за миналата година се нареждат Георги, Калоян, Мартин, Теодор, Даниел, Никола, Димитър, Борис и Самуил.

Мария, Елена и Иванка са най-разпространените имена при жените към края на 2025 година. При мъжете това са Георги, Иван и Димитър.

Цветница е празникът, на който най-много българи празнуват имен ден в България – 77 496 мъже и 258 923 жени.

На второ място е Ивановден, когато личен празник отбелязват 209 204 мъже и 117 937 жени.

Третият празник с май-много именници е Коледа. На Рождество Христово имен ден отбелязват общо 259 841 българи.

