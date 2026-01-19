реклама

За първи път от 21 години насам Леброн Джеймс не е избран за титуляр в Мача на звездите в НБА

19.01.2026 / 23:50 0

снимка: Erik Drost, Уикипедия 

За първи път от 21 години насам Леброн Джеймс не е избран за титуляр в Мача на звездите в НБА.

На по-късен етап ще стане ясно дали Леброн ще бъде част от мача като резерва. В титулярите личат имената на четирима играчи, които за първи път са такива, предава Фокус. 

Ето ги и стартовите петици на двата отбора:

Запад: Никола Йокич, Лука Дончич, Шей Гилджъс-Александър, Стеф Къри, Виктор Уембаняма

Изток: Янис Адетокумбо, Джейлън Брънсън, Кейд Кънингам, Тайрис Макси, Джейлън Браун

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама