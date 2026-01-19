снимка: Erik Drost, Уикипедия

За първи път от 21 години насам Леброн Джеймс не е избран за титуляр в Мача на звездите в НБА.



На по-късен етап ще стане ясно дали Леброн ще бъде част от мача като резерва. В титулярите личат имената на четирима играчи, които за първи път са такива, предава Фокус.



Ето ги и стартовите петици на двата отбора:



Запад: Никола Йокич, Лука Дончич, Шей Гилджъс-Александър, Стеф Къри, Виктор Уембаняма



Изток: Янис Адетокумбо, Джейлън Брънсън, Кейд Кънингам, Тайрис Макси, Джейлън Браун

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!