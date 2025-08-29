За първи път от 500 години: Литургия на остров "Св. Иван" край Созопол

Кадри БНТ

За първи път от 500 години ще бъде отслужена литургия в разрушения манастирски комплекс на остров "Св. Иван" край Созопол.

Днес църквата почита отсичането на главата на св. Йоан Кръстител, именно на острова през 2010 г. бяха открити мощи на светеца.

Програмата на празничните богослужения ще започне с литийно шествие от храма "Св. Св. Кирил и Методий" до созополското пристанище, откъдето с лодки в морето посетителите ще стигнат до острова, съобщава БНТ.

Там божествената света литургия ще бъде отслужена от Сливенския митрополит Арсений.

След това проф. Казимир Попконстантинов, който откри светите мощи, ще бъде удостоен с най-високото отличие на Сливенската митрополия - орден "Св. Димитрий Сливенски" първа степен.

