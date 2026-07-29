За първи път от 60 години щата Флорида екзекутира двама души в един ден

Кадър Ютуб

Властите във Флорида екзекутираха този вторник двама осъдени на смърт, като това е първата двойна екзекуция, извършена в рамките на ден, от 1964 г.

Бившият полицай Джеймс Дъкет, на 68 г., беше умъртвен с инжекция в 13:19 часа местно време в щатския затвор „Рейфорд“, а 80-годишният Доминик Очиконе – в 18:13 часа на същото място, предаде Новини.бг и 24 часа.

Дъкет бе признат за виновен в отвличането, изнасилването и убийството на 11-годишната Тереза Макбий през 1987 г., докато Очиконе е признат за виновен за убийството на родителите на бившата си партньорка през 1986 г.

Флорида вече е осъществила 31 екзекуции от началото на тази година, докато общият брой екзекуции в САЩ към днешна дата възлиза на 66.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!