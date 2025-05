За първи път от Втората световна война Германия стовари танкове и 5 хиляди войници на 700 км от Санкт Петербург

Кадър Х

Германия разполага танкисти в Литва.

Берлин за пръв път предоставя пълна бригада на Бундесвера за постоянно в чужбина.

От 22 май, четвъртък, официално на пост застъпва танкова бригада на германската армия с до 5000 военнослужещи, за да укрепи Източния фланг на НАТО пред руската заплаха, предаде Телеграф

Във Вилнюс за тържествения прием на бригадата пристигнаха канцлерът Фридрих Мерц и министърът на отбраната Борис Писториус. "Бригада Литва" е реакция на руското нахлуване в Украйна, а целта е да се гарантира сигурността на Източния флаг на НАТО срещу нарастващата заплаха, която представлява Русия.

Военнослужещите са разположени на две места - Руднинкай, бивша авиобаза и полигон, само на 20 километра от беларуската граница, и в Рукла, централната част на страната. Литва граничи, както с руския ексклав Калининград, така и с близкия руски съюзник Беларус. А проходът Сувалки - около 65 километра между Полша и Литва - е стратегически важен коридор за НАТО.

🇩🇪 German military vehicles being proudly put on display, by the Bundeswehr, in Lithuania 🇱🇹



Would’ve been unthinkable not so long ago



Comes as Germany is setting up a brigade here to help strengthen NATO’s eastern flank - following Russia’s full scale invasion of Ukraine pic.twitter.com/EgaYRrY5x0