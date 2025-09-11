Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Три победи след три битки! Това се случи за първи път от доста време насам в "Игри на волята", обясни водещия Павел Николов.

Оценката му бе за Лечителите, които завоюваха три поредни победи.

Тази вечер те се изправиха срещу Феномените и победиха.

Това отреди на сините племенен съвет и среща с Ралица Паскалева.

Изненадващо или не, Мартина, Наталия и Калин бяха посочени като най-големи виновници за загубата на отбора.​ Те ще трябва да се изправят срещу номинираните състезатели от племето на Завоевателите в непредвидима битка за спасение.

