За първи път в „Игри на волята“ – племе отиде в историята
05.11.2025 / 21:27 0
Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ
За първи път за 7 сезона в „Игри на волята“ – цяло племе изчезна на този етап от играта.
В битката на битките - всичко или нищо, победата отиде у Феномените.
През цялото време двете племена си сменяха местата, ту повеждаха Феномените, ту Лечителите.
Стратегията, обаче, която бяха избрал сините бе по-печеливша.
