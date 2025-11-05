реклама

За първи път в „Игри на волята“ – племе отиде в историята

05.11.2025 / 21:27 0

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

За първи път за 7 сезона в „Игри на волята“ – цяло племе изчезна на този етап от играта.

В битката на битките - всичко или нищо, победата отиде у Феномените.

През цялото време двете племена си сменяха местата, ту повеждаха Феномените, ту Лечителите.

Стратегията, обаче, която бяха избрал сините бе по-печеливша.

 

