За първи път в „Игри на волята“ – племе отиде в историята

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

За първи път за 7 сезона в „Игри на волята“ – цяло племе изчезна на този етап от играта.

В битката на битките - всичко или нищо, победата отиде у Феномените.

През цялото време двете племена си сменяха местата, ту повеждаха Феномените, ту Лечителите.

Стратегията, обаче, която бяха избрал сините бе по-печеливша.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!