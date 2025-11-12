За първи път в „Игри на волята“: Участник „натори“ Дуранкулак

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Получих контракции, после разкритие! Това лирично обяснение даде Чикагото, след като му се наложи по спешност да напусне самоволно Арената на „Игри на волята“ на плажа на Дуранкулак.

Къде отива, зачудиха се останалите.

В този момент се чу силния звук от храстите, в които се скри Чикагото.

Прочухме се, това се случва за първи път, коментираха другите играчи.

Но това, както се казва, е човещинка. И царете все пак ходят до тоалетна.

Тази вечер двете племена – Феномени и Безименни се изправиха едни срещу други в изпитание на издръжливостта и стратегическото мислене, а загубилите ще се отправят към огъня на номинациите.

Окрилени от победата на своя лидер д-р Пекин в капитанския дуел вчера, Жълтите ще опитат да продължат позитивното си представяне на Арената. Таен заговор за саботаж от страна на опозицията в племето - Ивайло и новодошлия Калин, обаче може да сложи край на надеждите им за успех.

