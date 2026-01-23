За първи път в България мъж придоби апартамента на приятелката си по давност без брак

Кадър ИИ

ВКС отвори вратата за придобиване по давност на имот на партньора при фактическо съжителство, пише в анализ правният сайт "Лекс".

Хиляди двойки живеят без брак, понякога с десетилетия, и през това време придобиват имоти. Често двамата живеят в жилище собственост на единия и когато той почине, преживелият партньор няма никакви права върху имота, който с години е бил негов дом.

Такава беше трайната практика на Върховния касационен съд (ВКС).

На 17 декември 2025 г. обаче състав с председател и докладчик по делото Бонка Дечева и членове Ваня Атанасова и Атанас Кеманов я "обърна" и прие, че мъж, който е бил в дългогодишно фактическо съжителство с жена, е придобил по давност апартамента ѝ, в който са живели.

В основата на установената до момента практика стои разбирането, че този, който е бил допуснат в имота със съгласието на собственика, с уговорка за ползване, в резултат на съвместно съжителство упражнява само т. нар. "търпими действия" върху имота, а не е негов владелец. Затова установената от него фактическа власт върху имота не може да доведе до придобиването му по давност, независимо колко време е продължила.

В новото си решение върховните съдии подчертават, че търпимите действия не съставляват постоянно упражнявана фактическа власт, поради което не съставляват нито владение, нито държане. Те се отличават с откъслечност и несистемност. И допълват, че с мълчаливо съгласие могат да се извършват само незначителни действия, а извършващият търпими действия няма намерение да свои вещта в рамките на своите действия и не упражнява никакви права.

