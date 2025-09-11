За първи път в "Игри на волята" - тройни номинации

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

За първи път в "Игри на волята" има тройни номинации. Днес сефтето на новите правила направиха Завоевателите, които седната около огъня и срещу водещата Ралица Паскалева.

Те имаха и честа да заседават на първия племенен съвет в "Игри на волята", сезон 7.

Всички имаха право на два гласа, а само капитанът Ивайло - на три.

Така първите номинирани са Александра, която получи 7 гласа, Гергана - срещу която гласуваха 5 и Йордан с 4 гласа.

Просто нямам думи, абсолютно фиаско, много грозно, коментира на изпроводяк от племенния съвет Тянко.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!