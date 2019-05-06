За първи път в Румъния – "червен код" за опасност от торнадо

За първи път в Румъния е издадено предупреждение "червен код" за опасност от торнадо, съобщава информационният сайт Зиаре, цитиран от БТА.

Предупреждението "червен код" се отнася за югоизточните окръзи Яломица и Кълъраш.

Същевременно предупреждение "оранжев код" за силен вятър и бури е обявено в редица други окръзи в страната.

Сайтът посочва, че вятърът духа със скорост 100-110 километра в час и според метеоролозите може да причини торнадо, както се случи миналата седмица в района на село Дражна, окръг Кълъраш. Там торнадото успя да преобърне автобус с пътници.

Очакват се също градушки с големи размери, мълнии и проливни дъждове до 30-35 литра на квадратен метър.

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