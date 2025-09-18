За първи път в Шумен: Глобиха пешеходец за използване на мобилен телефон при пресичане

Пиксабей

По време на превантивна кампания днес в Шумен бе глобен и първият пешеходец, нарушил новото правило да не пресича по пешеходна пътека, докато говори по мобилния си телефон.

Ученици от четвърти "Б" клас на Средно училище „Панайот Волов“ в града и полицейски служители отбелязаха определеният от ROADPOL Ден без жертви на пътя със съвместна инициатива, насочена към безопасното пресичане на пешеходната пътека на пл. „Кристал“, до сградата на областната администрация в града, която бе и партньор на инициативата.

Директорът на ОДМВР в Шумен ст. комисар Георги Гендов проведе беседа с децата, на която им припомни правилата за безопасно пресичане и се увери, че те ги знаят и спазват. След това учениците, подпомагани от Гендов, техния преподавател Деян Герговски и други полицейски служители, в присъствието на областния управител на Шумен Катя Иванова и заместника ѝ Диян Димитров, раздаваха на пешеходци изготвени от ученици от 12-и клас от паралелка "Графичен дизайн" в Средно училище „Панайот Волов“ листовки, с които ги насърчаваха да спазват правилата за безопасно пресичане. За да се уверят, че са разбрали препоръките, част от децата пресичаха с граждани пешеходната пътека в района. Децата им припомняха също, че при пресичане на платното за движение са длъжни да преминават по пешеходните пътеки при спазване на различни правила, включително преди пресичане да се огледат и да не използват телефон или друго мобилно устройство за комуникация, отклоняващо вниманието им.

По време на превантивната кампания от служител на Областната дирекция на МВР бе глобен и първият пешеходец, нарушил новото правило да не пресича по пешеходна пътека, докато говори по мобилния си телефон, предаде БТА.

„Досега само предупреждавахме гражданите, че е 100 лева санкцията за нарушение, свързано с говореното по мобилен телефон при пресичане по пешеходна пътека, тъй като повечето от тях все още не го знаят, което си личи и от поведението им“, каза началникът на сектора „Пътна полиция“ в Областната дирекция на МВР в Шумен гл. инспектор Веселин Георгиев.

Той отбеляза, бе общо 124 са наложените глоби на пешеходци, които са извършвали различни нарушения на правилата за движение по пътищата в Шуменско от началото на годината до края на август. Най-честите нарушения са свързани с преминаването на пешеходци на червен светофар или през оградения.

Георгиев припомни, че седмицата от 15-и до 21 септември е обявена за Седмица на детската пътна безопасност, а 18 септември е определен от ROADPOL за Ден без жертви на пътя и пожела да се мисли за това през цялата година, но по думите му това зависи от всеки един водач и пешеходец. Георгиев отправи призив към тях - да бъдат внимателни и да спазват правилата за движение.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!