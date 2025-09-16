За първи път в историята Световно първенство по борба ще се проведе в Бахрейн

снимка: Shibu Parambil Varghese, Уикипедия



За първи път в историята Световно първенство по борба за мъже и жени ще се проведе в Бахрейн.



Това стана ясно днес след като от Световната федерация в този спорт обявиха, че през 2026 година планетарния форум ще се проведе в Манама, Бахрейн, от 5 до 13 септември.



Никоя арабска държава никога не е била домакин на Световно първенство, но Бахрейн ще запише името си в историята с изданието през 2026 г.



Генералният секретар на Олимпийския комитет на Бахрейн Фарис Ал-Кухеджи присъства на пресконференцията в "Арена Загреб" за историческото съобщение. Президентът на UWW Ненад Лалович и Ал-Кухеджи обявиха домакинството заедно и подписаха споразумението, предаде Фокус.



"Бахрейн има суперзвезда в борбата“, каза президентът на UWW Лалович. "Вероятно искат да използват тази възможност, за да популяризират спорта чрез тази суперзвезда Ахмед Тажудинов. Но той не е единственият.



"Те също така искат да развият местните спортисти, родени в Бахрейн, за да се състезават, защото те имат модел за подражание на най-високите постижения в борбата. Това е нещо, което обмислихме и затова взехме това решение“, добави още той.



Бахрейн спечели първия си златен медал на Олимпийските игри в Париж, когато Тажудинов премина през категория до 97 кг в свободния стил и грабна златния медал. Година преди това той спечели световната титла в същата категория.



Тажудинов е и азиатски шампион, шампион на Азиатските игри и победител в други събития от ранкинг сериите.

