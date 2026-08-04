За първи път във военната история: Дрон пусна наземен боен робот зад тила на противника на бойното поле в Украйна

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Украинските въоръжени сили са осъществили първата в историята на военното дело атака, при която наземен боен робот е бил доставен на бойното поле от тежкотоварен дрон. Иновативната операция е включвала пренасяне на роботизирана система ARK-1 с противотанкова мина зад руските фронтови линии, съобщава Forbes, цитира Евроком

Според изданието този подход позволява да се преодолеят ограниченията в мобилността на наземните системи и значително да се намали рискът за войниците. По този начин украинските сили могат да разполагат автономни бойни единици в труднодостъпни или силно укрепени вражески зони, без да излагат на опасност жива сила.

Прилагането на тази технология в реални бойни условия е поредният пример за технологичния напредък на Украйна. Страната активно използва и други хибридни системи – по-големи дронове носят и пускат по-малки близо до целта, наземни роботи транспортират и изстрелват FPV дронове, а роботизирани лодки действат като безпилотни самолетоносачи в Черно море.

Развитието на безпилотните технологии се превърна в една от най-важните характеристики на конфликта, който вече е по-продължителен от Първата световна война. Според анализи на Atlantic Council именно дроновете с оптични влакна са променили хода на бойните действия.

Използването на роботизирани системи не е новост за Киев. До април тази година украинските сили вече бяха провели над 100 атаки с наземни роботи, включително и първия успешен роботизиран щурм, при който са взети военнопленници без прякото участие на пехота. Ударите с дронове също са регулярни, като през пролетта беше поразен руски център за безпилотни системи в окупираната Запорожка област.

Forbes прави паралел с американската армия, която експериментира с подобна концепция за въздушно доставяне на роботи в продължение на три десетилетия. Пентагонът е тествал подобни технологии през 2003, 2009 и 2014 г., но нито един от тези проекти не е преминал отвъд фазата на демонстрациите.

В материала се посочва, че докато САЩ са прекарали десетилетия без да постигнат практически резултат, Украйна, както и при много други разработки на дронове, е създала работеща система с ограничен бюджет и я е въвела в експлоатация.

В заключение изданието отбелязва, че Украйна прилага тази технология в действие и единственото ограничение пред нея може да бъде въображението на операторите.