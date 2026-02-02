За пътуващите по пътя Варна - Бургас: Участъкът край Старо Оряхово все още е затворен

Снимка: Фейсбук, "Виждам те КАТ - Варна", Д. Павлов

Пътят Варна - Бургас край Старо Оряхово ще остане затворен до приключване на процесуално-следствените действия на мястото на инцидента. Това съобщават от Областната дирекция на МВР във Варна. Трафикът все още се отклонява от село Старо Оряхово, като водачите трябва да използват обходния маршрут през село Равна гора в посока Бургас.

Екипи на полицията са на място и регулират движението.

Припомняме, че при тежката челна катастрофа между микробус и лек автомобил с полска регистрация загинаха двама души - 44-годишният шофьор и 35-годишен пътник, и двамата от Варна, български граждани.

Третият пътуващ в автомобила е 25-годишен мъж, жител на Варненска област, който е отведен в болницата за преглед. Той е с фрактура на лумбален прешлен.

Шофьорът на микробуса е с фрактура на ключицата.

