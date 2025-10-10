За пети път съдът ще гледа мярката за неотклонение на Благомир Коцев

Снимка: Булфото

Софийски градски съд ще гледа днес поредното искане за отмяна на мярката за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев. Такова искане беше входирано вчера от адвокатите на Коцев в СГС и Софийската градска прокуратура.

Предвидено е заседанието да започне около 15:30 ч., но най-вероятно гледането на мярката ще започне след този час. За Радио Варна адвокатите на Благомир Коцев заявиха, че в последния момент са били уведомени за днешното заседание.

Кметът ще бъде представляван от адвокат Николай Владимиров, който в момента пътува за столицата. Очаква се решението на съда да стане ясно в късните вечерни часове.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!