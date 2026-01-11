За по-ниски сметки за ток на всеки 3 часа проветрявайте жилището през зимата

Кадър ИИ

Януари е един от най-тежките месеци за семейния бюджет. Наред с разходите за отопление и осветление при късите дни, за справяне с грипа и ваканцията на децата, идват и първите „покани“ за плащане на данъци и сметки, на бързи кредити, взети под емоциите на празниците и т.н. Можем ли да се справим? Разбира се, ако планираме и контролираме семейните разходи, мислим за енергийната ефективност и се учим да живеем и харчим икономично и практично.



Активни потребители съвместно с Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). дават някои лесни съвети как да се подготвим за истинските зимни студове.



Разход на природен газ



В много жилища е по-топло, отколкото е необходимо. Проверете това за себе си без помощта на термометър. На каква температура се чувствате комфортно? Обикновено тази температура е по-ниска от зададената от нас стойност. Намалявайки стайната температура само с 1°С можете да спестите до 6% от разходите за отопление!



Усилие: незначително

Спестявания: малки

Подобряване на комфорта: голямо



Всичко е под контрол



Съвременните системи за централно отопление изискват модерна система за контрол. Тя води до намаляване на потреблението на енергия, особено когато се използва таймер. Уверете се, че термостатът не е изложен на пряка слънчева светлина или че не му влияят други източници на топлина, като например електрически уреди.



Усилие: малко

Спестявания: средни

Подобряване на комфорта: голямо



Регулирайте температурата в отделните помещения



Термостатичните радиаторни вентили позволяват да зададете различна температура на радиаторите в жилището си, за да регулирате температурата в отделните помещения. Това намалява консумацията на енергия и подобрява удобството. За да осигурите по-дълъг живот на уредите, не ги затваряйте през лятото. В еднофамилни къщи термостатичният радиаторен вентил не трябва да се монтира в помещение, където има стаен термостат за управление на отоплителната инсталация. Ако все пак това се е случило, вентилът трябва да бъде напълно отворен.



Усилие: средно

Спестявания: големи

Подобряване на комфорта: голямо

Пълното изключване на отоплението не е добра идея



За еднофамилни къщи. През зимните месеци никога не изключвайте отоплението напълно, дори ако отидете на почивка. Ще е необходима допълнителната енергия за затопляне на вече напълно охладените помещения отново, тръбите за отопление, а освен това водопроводните тръби могат да замръзнат и да нанесат значителни щети на инсталациите и сградата.



За жилищни блокове. Когато сте на работа през деня или отсъствате за един - два дена в зимните месеци, не оставяйте радиаторните вентили напълно изключени. Оставете ги на по-ниска степен, за да не изстиват напълно помещенията. Когато ги затворите изцяло, след като ги включите отново, радиаторите ще изразходват допълнителна енергия и време за затопляне на вече напълно охладеното помещение.



Усилие: незначително

Спестявания: големи

Подобряване на комфорта: голямо





Сложете топлоизолация и обезвъздушете



Отоплителните и водопроводните тръби трябва да бъдат изолирани, ако преминават през неотопляеми помещения. Специализираните магазини предлагат редица решения за тръби от всякакъв диаметър. Обезвъздушавайте радиаторите и допълвайте необходимото количество вода в инсталацията. Достатъчно е това да се прави веднъж годишно, в началото на отоплителния сезон и когато започнете да чувате бълбукащи звуци в радиаторите.



Усилие: малко

Спестявания: средни

Подобряване на комфорта: средно



Отопление с кондензационни газови котли



Съвременните газови котли, така наречените „кондензационен тип газови котли“, работят по изключително ефективен и енергоспестяващ начин. В сравнение с новите конвенционални уреди на газ, модерният кондензационен газов котел може да спести около 15% от потреблението на енергия. Тези спестявания бързо надхвърлят 30%, когато бъдат сравнени с остарелите газови котли с пилотен пламък.



Усилие: средно

Спестявания: големи

Подобряване на комфорта: голямо



istock

Нека околната среда осигурява топлината



Термопомпите използват слънчевата енергия, енергията на земните недра, от въздуха или подпочвените води. Това позволява получаването на три-четири пъти повече топлинна енергия, спрямо вложената електрическа енергия. В стара сграда без топлоизолация, не е подходящо да се използва термопомпа, защото за монтаж на термопомпа са необходими системи или радиатори за нискотемпературно отопление. Необходимата мощност на термопомпата ще е по-голяма, а от това и необходимата инвестиция.



Усилие: средно

Спестявания: големи

Подобряване на комфорта: голямо



Проветрявайте помещенията редовно и за кратко



Проветрявайте вашето жилище чрез отваряне на прозорците напълно за няколко минути на всеки три часа през зимата. За максимален ефект отворете прозорците и вратите, които са едни срещу други. Това води до подобряване на качеството на въздуха в дома ви и намаляване на разходите за отопление за разлика от проветряването с отворени в наклонена позиция прозорци. Не оставяйте прозорците постоянно отворени в наклонена позиция.



Усилие: незначително

Спестявания: големи

