реклама

За пореден път пребиха адвокат в Монтана

14.01.2026 / 13:16 1

Пиксабей

Под надзора на Районна прокуратура – Монтана се разследва побой над адвокат, при който е причинена фрактура на пръсти и мозъчно сътресение. Инцидентът е станал на 13 януари на ул. „Г.С.Раковски“.

На 13 януари 2026 г. на ул. „Г.С.Раковски“ в Монтана е нанесен побой на К.Б., упражняващ адвокатска професия. 

На мястото на инцидента е извършен оглед, а разследващите извършват действия по изземане на записи от видеонаблюдение в района и други процесуално-следствени действия за изясняване на всички факти по случая.

От събраните до момента данни става ясно, че това не е първият случай на посегателство спрямо К.Б, съобщава Дарик.

Професионалните му ангажименти също ще бъдат проверени и анализирани в рамките на разследването.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 14 минути)
Рейтинг: 172223 | Одобрение: 18633
НСО да му поеме охраната,без това охраняват куцо и сакато!!!;):errm:Ангелче

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама