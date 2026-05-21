За поредна година: Търгуват отговори на матурите срещу 50 до 200 евро в онлайн приложения

кадър: бТВ

За поредна година в приложения като Telegram се появиха групи, които обещават „гарантирани шестици“ на матурите след 12. клас срещу заплащане между 50 и 200 евро. Зад офертите стоят анонимни профили, които твърдят, че разполагат с „вътрешна информация“ от Министерството на образованието.

В една от групите търговец, представящ се като Страхил, уверява, че и предишни години е „помагал“ на ученици. По думите му отговорите щели да бъдат изпратени по имейл на доверен човек, който да ги продиктува по време на изпита, предаде бТВ.

Схемата разчита на т.нар. „бръмбар“ – миниатюрна слушалка, чрез която външен човек диктува верните отговори в реално време. Продавачите уверяват, че устройството остава незабелязано по време на матурата.

„Отговорите получаваме от човек в министерството. Има няколко варианта на матурите по БЕЛ и другите предмети. При заплащане ще ви предоставим въпросите и отговорите на всички варианти“, твърди администраторът на групата.

Плащането се изисква предварително – по банков път или чрез криптовалута. Обещанието е, че парите ще бъдат върнати, ако отговорите не бъдат изпратени. След превода обаче комуникацията внезапно прекъсва, а парите изчезват.

Подобни оферти се срещат и в други социални мрежи и групи за спортни залози, където паралелно се рекламира и „успешно преписване“ на матурите. Там цената за „отлична оценка“ достига 200 евро.

Измамниците използват подвеждаща информация за самия процес на теглене на изпитния вариант. Те твърдят, че вариантът се избира след влизането на зрелостниците в залите, въпреки че процедурата е публично известна и различна.

Според киберексперта Ясен Танев при матурите се наблюдават два вида престъпления – финансова измама и евентуално нерегламентирано разпространение на изпитни материали.

„Това са търговци на надежда. Те не дават нищо, освен обещание за успех, а целта е да вземат парите бързо и жертвите да не могат да си търсят правата“, коментира Танев.

От ГДБОП обясняват, че в повечето случаи не става дума за реален теч на информация, а за обикновени финансови измами. По данни на службата миналата година са получени десетки сигнали, докато към момента тази година официални сигнали все още няма.

Киберекспертът допълва, че дори изкуственият интелект може да реши зрелостния изпит за минути, без нужда от платени „ключове“ и съмнителни посредници. „Единственото, което не мога да гарантирам, е, че есето ще бъде достатъчно емоционално, защото не съм човек“, казва Танев.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!