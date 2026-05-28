За поредна нощ горя контейнер в близост до паркирани коли във Варна
кадър: Фейсбук, "Виждам те КАТ Варна", С. Игнатова
За втори път е подпален казана за боклук на ул. "Витоша" и "Братя Миладинови", до ресторант In time във Варна, алармира в социалните групи очевидец на палежа.
По него данни огънят застрашава паркираните в близост коли.
"Много бързата намеса на полиция и пожарна, успя да предотврати големи щети. Не изхвърляйте и не оставяйте боклук извън контейнерите!", апелира свидетелят на вандалския акт.
