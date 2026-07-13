За последните пет години разходите в бюджета са нараснали с 30 милиарда евро

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За последните пет години, разходите в държавата са се увеличили с 30 милиарда евро повече. Всички правителства до момента показат страхливост и неумение да управляват публичните финанси. Такъв коментар направи икономистът Николай Василев, цитиран от Радио Варна. Той отбеляза, че почти не са му останали епитети за бюджетите на България, които всяка година показват все по- лошо управление на парите на данъкоплатците.

Бившия вицепремиер и министър на икономиката, транспорта и администрацията Николай Василев подчерта, че от 2021 година насам е най-острият и последователен критик на всички бюджети в България. Без да споменава конкретни имена на бивши финансови министри, той отбеляза, че този пагубен фискален модел се е повторил около 10 пъти през последните години, като всяка следваща година е по-лоша от предходната.

„Аз съм против и винаги съм бил против всякакви излишни бюджетни дефицити, от които няма нужда, и съм още по-против бюджетни дефицити в особено големи размери, от които категорично няма нужда“, заяви Василев.

Според него сегашното състояние на държавната хазна е директен израз на четири основни порока на поредица управляващи:

· Безсилие пред икономическите предизвикателства;

· Безхаберие към публичните средства;

· Страх от непопулярни, но наложителни реформи;

· Мързел при оперативното управление на секторите.

Икономистът изчисли, че за последните пет години през страната са преминали общо 11 правителства – четири редовни и седем служебни. По думите му, политици от абсолютно всички цветове са се изредили във властта и всеки следващ е правил абсолютно същото като предходния, но в още по-лош мащаб. Всичко е започнало от „скромни“ дефицити около 3%, които политическата класа постепенно е успяла да наложи в обществото като нещо нормално. Василев оцени, че крайният резултат от тази примиреност е настоящият проектобюджет, който залага рекорден дефицит от 7,2 милиарда евро (около 14 милиарда лева) – фантастична и напълно безсмислена сума, с която се задължняват бъдещите поколения, без нацията да постига каквато и да е стратегическа цел.

На въпрос, дали отпадането на ограниченията на Валутния борд в контекста на интеграцията на България към Еврозоната е сред причините българските политици да му „отпуснат края“, Николай Василев отговори, че в това твърдение има доза истина, но ситуацията има две страни:

От една страна, практиката показва точно това. Скептиците, които са настоявали страната да остане възможно най-дълго под закрилата на Валутния борд, днес имат пълното право да кажат на привържениците на Еврозоната: „Ето, виждате ли, ние ви казахме, че политиците ще се разглезят, ще станат мързеливи и страхливи и ще започнат да харчат просто за световно първенство“.

От друга страна, Василев защити позицията, че проблемът не се крие в самата Еврозона, а в манталитета на текущото поколение управляващи: "Българската политическа класа пое по пътя на фискалното разхищение още когато страната беше далеч от приемането на еврото. Настоящите управляващи просто нямат фундаменталното разбиране, че парите на нацията трябва да се пазят. Техният подход се състои в това да не правят нищо, да обвиняват предните за завареното положение, но в същото време да не стартират дори най-малката и козметична реформичка, с която да се спести поне част от този колосален дефицит".

Василев беше категоричен в диагнозата си – проблемът на България е изцяло в разходната част, а не в приходната. Той подчерта, че страната има съвсем нормални приходи, които като процент от Брутния вътрешен продукт остават стабилни. Нещо повече, икономистът похвали работата на приходните агенции и данъчната структура, отбелязвайки, че за поредна година се отчита двуцифрен растеж на данъчните постъпления. Василев се съгласи, че до голяма степен това се дължи и на инфлацията, но повтори, че критиката му не е насочена към събираемостта на парите, а към тяхното безконтролно харчене.

За да илюстрира мащаба на фискалната експлозия, тойприпомни, че преди пет години, през 2021 година, настоящият премиер Румен Радев (тогава в качеството си на президент) официално нарече тогавашния държавен бюджет с разходи от 52 милиарда лева (около 26-27 милиарда евро) „разхитителен“. Василев допълни, че тогава е бил напълно съгласен с тази оценка и често я е цитирал. Пет години по-късно обаче, същият този премиер внася бюджет с разходи от 57 милиарда евро (над 111 милиарда лева).

„Това са 30 милиарда евро отгоре – над два пъти повече разходи за пет години! По скалата на епитетите как да наречем такъв бюджет? Тъй като нямам толкова богат речник, след 'маймунски' миналата година, сега остава думата 'свинщина'. И след нея вече нямам повече думи – оттук нататък ще казвам само 'оставка'“, отсече икономистът.

Той изрази дълбоко възмущение от факта, че това поколение политици е взело между 20 и 30 милиарда евро нови дългове за броени години, без да построи нищо съществено за нацията – нито магистрала „Хемус“, нито магистрала „Черно море“.

Редактор "Екип на Петел",

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