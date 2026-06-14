За пръв път варненско пристанище получи международното отличие „Син флаг“

Снимка: Булфото, архив

През тази година за пръв път варненско пристанище става носител на международното отличие „Син флаг“. За БТА служителят на порт „Карантината“ Людмила Тодорова разказа, че инициативата за кандидатстване е на директора Лъчезар Братоев. Тя е подготвила необходимата документация, като посочи, че критериите за получаване на отличието са многобройни и изискват сериозна подготовка.

По думите ѝ изискванията към пристанищата се различават от тези за плажовете. Съществен принос за успешното кандидатстване е оказала подкрепата на Българското дружество за защита на птиците. Данните на организацията показват, че в радиус от един километър около пристанището се срещат 53 вида птици, от които 15 са включени в Червената книга на България.

Тодорова посочи още, че пристанището разполага с доказателства за доброто състояние на акваторията, тъй като Институтът по океанология извършва редовен мониторинг на качеството на водата. Спазват се и строгите изисквания за използване на екологично съобразни препарати при почистването на съоръженията.

В началото ползвателите на местата в пристанището не са били запознати с кандидатурата за „Син флаг“, но впоследствие са приели отличието като повод за гордост, тъй като са наясно с високите стандарти, които то изисква, допълни Тодорова.

Тя отбеляза, че пристанището е поело ангажимент да развива и дейности, свързани с екологичното образование. Сред идеите е съвместна програма с Академията за рециклиращо изкуство във Варна, насочена към деца и млади хора. Предвижда се организирането на творчески работилници с използване на отпадъчни материали, а създадените произведения да бъдат представени в изложба.

Получаването на отличието не означава, че модернизацията на пристанището е приключила, подчерта Тодорова. По думите ѝ е подготвен проект за изграждане на предпазна буна, която да ограничи затлачването на акваторията. Обсъждат се и други подобрения, насочени към повишаване качеството на обслужване на плавателните съдове и утвърждаване на ролята на „Карантината“ като важна морска точка за региона.

Редактор "Екип на Петел",

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