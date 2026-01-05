За проблеми с касовите апарати алармират таксиметровите шофьори

Булфото

Проблеми с апаратите на таксиметровите автомобили е имало в първите дни след въвеждането на новата валута. Някои апарати не могат да изчисляват сумата в евро, а други отчитат много по-големи километражи, отбелязват от Националния таксиметров синдикат.

"Факт е, че на Нова година всички апарати от новия модел обърнаха в евро безпроблемно в 00.00 ч. на 1 януари, но е факт също така, че нито един апарат от стария модел не заработи коректно на Нова година, а това са поне 60% от апаратите в такситата в страната.

Едва около 3% от старите апарати и то само в София бяха оборудвани с процесори и т непосредствено преди Нова година, които трябваше да автоматизират обръщането в евро. Всички останали апарати от този модел, се превърнаха автоматично в нарушители на закона, защото не бяха оборудвани с процесор който да направи обръщането”, коментира пред БНР Красимир Цветков - председател на Националния таксиметров синдикат.

Всеки собственик на таксиметров автомобил сам решава дали да има нов или стар модел апарат. Самите апарати не са евтини, а на пазара са останали само два производителя с по два модела апарати. Единият от наличните модели е абсолютно нов за България, работи без проблеми и в няколко европейски държави, българско производство е и въвеждането му е започнало още от август месец след приемането на Закона за въвеждане на еврото.

Старият модел апарат все още се продава на пазара (лицензът на фирмата е до април 2026 г.), но той няма такива функционалности, а новите функции са вторично доработвани няколко пъти - веднъж за добавянето на двойните валути, и втори път за да показва тарифи за извънградски превоз. Непосредствено преди Нова година същите апарати са отново обновявани, за да могат да превалутират от левове в евро, и точно тези апарати на Нова година са обърнали в евро, но са започнали да показват двойни цени и двойни изминати километри.

“Крайно неприятно нещо се получи. В очите на клиентите, шофьорите в този момент са изглеждали като помпаджии, излезли, за да злоупотребят с клиентите в новогодишната нощ”, коментира Цветков.

