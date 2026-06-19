За регулярен мониторинг на доходите и защита на покупателната способност настояват от "Подкрепа"

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За регулярен мониторинг на доходите и защита на покупателната способност настояват от Конфедерацията на труда (КТ) "Подкрепа". Синдикатът представи на пресконференция част от своите предложения в подкрепа на работещите. "Подкрепа" призовава за устойчиви планове за управление на кризи, които да защитават най-уязвимите граждани.

Исканията на КТ "Подкрепа" включват необлагаем минимум, равен поне на размера на минималната работна заплата, по-справедливо имуществено облагане и ограничаване на данъчните неравенства, премахване на осигурителния таван и др. Синдикатът вижда нужда и от план за икономическо развитие, преодоляващ регионалните дисбаланси в хоризонт от 3-10 години.

Според изнесени от КТ "Подкрепа" данни у нас има големи диспропорции в заплащането на труда. Страната ни е с висок дял на нископлатените работници (26,8%) при 14,7% за Европейския съюз (ЕС), както и на работещите бедни – 11,8% (в ЕС – 8,3%). По думите на Кацарчев у нас има "голяма ножица" на разполагаемите доходи на богатите и на бедните.

От КТ "Подкрепа" казаха, че е необходимо и засилване на ролята на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) по отношение на стратегически политики. Президентът на синдиката Димитър Манолов и главният икономист на организацията Атанас Кацарчев очакват скорошно заседание на НСТС във връзка с предложения за държавния бюджет за 2026 г.

Тристранният диалог не се движи добре, коментира Кацарчев. Очаква се работодателите и синдикатите да се разберат за неща, за които няма как, например минималните работни заплати и колективното договаряне, посочи той.

От КТ „Подкрепа“ подкрепят по-справедливото имуществено облагане. Вчера премиерът е направил изказване, че ще има прогресивно имуществено облагане, заяви Кацарчев. "Никой не знае към кой модел клонят", тъй като в света има много системи на прогресивно имуществено облагане, коментира икономистът.

Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов призова за конструктивен разговор, без идеи на парче, относно заплащането на държавните служители и техните осигуровки.

Редактор "Екип на Петел",

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