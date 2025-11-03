За седмица: Купуваме по-скъпи домати, краставици, свинско и пилешко, но по-евтини ориз и мляко

Булфото

Потребителската кошница се изменя с 1 лев нагоре. Тя става 98 лева в сравнение с 97 лева през миналата седмица. Това съобщи председателят на Държавната комисия по стокови борси и тържища Владимир Иванов, предаде БГНЕС.

При зеленчуците, особено тези, които вече излизат извън сезона, се наблюдават по-сериозни вариации.

При зеления пипер цената намалява с 11 стотинки, при картофа – с 6 стотинки, лука – с 2 стотинки, лимона – с 3 стотинки, зелето – с 6 стотинки, ябълки – с 10 стотинки.

Увеличение се наблюдава при доматите с 24 стотинки, краставици – с 30 стотинки, моркови – с 4 стотинки, червен пипер – с 2 стотинки, тиквички – с 18 стотинки, банани – с 4 стотинки, грозде – с 6 стотинки.

Дините запазват своята стойност, естествено другата седмица няма да ги има, защото количествата вече са несъществени за пазара.

При основните хранителни продукти поскъпва свинското месо с 18 стотинки, пилешкото – с 18 стотинки, брашното – с 2 стотинка, олиото – с 1 стотинка.

Яйцата и фасулът запазват цените си от миналата седмица.

Стоките, които намаляват своята цена са: кашкавал с 1 стотинка, сирене с 2 стотинки, масло с 1 стотинка, ориз с 4 стотинки, кисело мляко с 4 стотинки, захар с 2 стотинки, прясно мляко с 4 стотинки.

„На практика при основните хранителни продукти трендовете са съвсем малки и към момента не се оформя някаква тенденция за промяна, а имаме сравнително балансирано предлагане и добро предлагане при основните хранителни продукти“, каза Иванов.

