За седмица: Военни от Враца обезвредиха опасни боеприпаси на четири места по река Дунав

кадър: Петел

За една седмица военни от Враца са обезвредили опасни боеприпаси на четири различни места, три от тях са били видими заради ниското ниво на река Дунав, каза началникът на военно формирование 54 990 подполковник Симеон Гаджев, цитиран от БТА.

По думите му военнослужещи от десети механизиран батальон са реагирали на последователните сигнали в периода 28 юли - 4 август, в областите Видин и Монтана. "Първата операция беше проведена под ръководството на старши сержант Цветомир Войнов в градския парк на Видин. Там бяха открити боеприпаси по време на строително-изкопни дейности", каза Гаджев.

"Няколко дни по късно на брега на река Дунав, под крепостта "Баба Вида" бяха извлечени и след това безопасно унищожени два силно корозирали артилерийски гюлета и един 122-милиметров снаряд", посочва Гаджев. По думите му, екипът е бил ръководен от старши сержант Любомир Цветков. "Още на следващия ден край село Ковачица, отново на брега на реката беше открита силно корозирала авиационна бомба с дължина около два метра и взривател. Предвид високата степен на опасност боеприпасът беше унищожен на място след обезопасяване на района", добави началникът на врачанския батальон.

Последната операция е била във вторник, 4 август, на остров Голям близнак, срещу село Симеоново. "Под ръководството на старши сержант Цветомир Войнов специализираният екип разузна, извлече и унищожи силно корозирал 155-милиметров снаряд с взривател, като отстрани поредната потенциална опасност за хората и околната среда", каза още подп. Симеон Гаджев. Поздравявам колегите за техния висок професионализъм, добави той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!