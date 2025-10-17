За седмица във Варна: Близо 300 глобени за каране на тротинетка без каска или вечер

Снимка: Пиксабей

Близо 300 нарушители, водачи на електрически тротинетки, са установени за една седмица във Варна по време на специализирана акция. От началото на годината досега са глобени над 2000 души. Това каза за Радио Варна главен инспектор Петко Камбуров, началник на сектор "Пътна полиция".

Най-честите нарушения са неносене на предпазна каска и управление на превозното средство в тъмната част от денонощието, каза Камбуров, като припомни, че новите правила са в сила от лятото.

Не са редки случаите на придвижване с електрическа тротинетка по пешеходна зона. Санкциите са различни и варират от 50 до 200 лева, допълни началникът на "Пътна полиция".

Глобата за родители, които са позволили на децата си на възраст под 16 години да управляват тротинетка, е в размер на 500 лева, напомни Камбуров.

С въвеждането на още законодателни промени, които предвиждат застраховка "Гражданска отговорност" и регистрация на превозното средство, контролът ще се подобри, очаква той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!