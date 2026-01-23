За три дни: Два пъти осъдиха за кражби жена, която вече има 24 присъди

Снимка: Пиксабей

За три дни по обвинение на Софийска районна прокуратура жена бе осъдена два пъти на затвор за кражби, извършени в условията на опасен рецидив.

Първият случай е от 9 юни 2025 г., когато в магазин в София обвиняемата е отнела дамска чанта с кожено портмоне и парична сума в размер на 440 лева. Те са били оставени без надзор.

На 5 август 2025 г. отново в магазин в София, осъдената откраднала от възрастна жена портмоне, съдържащо сумата от 540,88 лева. Пострадалата била оставила портмонето си в пазарска чанта и докато избирала продукти, които да купи, обвиняемата отнела портфейла на жената.

Двете деяния са извършени в условията на опасен рецидив. Жената е осъждана за извършени престъпления 24 пъти в България и няколко пъти в чужбина.

В хода на разследванията са разпитани свидетели и са направени експертизи, които сочат обвиняемата като автор на деянията.

Жената е признала вината си по двете обвинения пред състави на Софийски районен съд и са ѝ наложени наказания за извършените деяния. По едното обвинение - 1 година и 10 месеца затвор, което е окончателно. По второто - 2 години затвор, предава Нова телевизия. Тази присъда подлежи на обжалване пред Софийски градски съд. Двете наказания подсъдимата следва да изтърпи ефективно при първоначален „строг режим“.

