За три дни ВВС изпълниха три задачи за транспорт на пациенти за лечение в чужбина

Снимка Министерство на отбраната

За три дни Военновъздушните сили изпълниха три задачи за транспорт на пациенти за лечение в чужбина, съобщиха от Министерството на отбраната (МО).

Екипаж от 16-а авиационна база от състава на Военновъздушните сили изпълни задача за осигуряване на въздушен транспорт на бебе, съпровождащ медицински екип и придружител с военнотранспортен самолет C-27J Spartan. Самолетът излетя в 07:44 ч. от авиобазата до летище Пловдив, където пациентът и придружаващият го родител бяха качени на борда. След извършен полет до Рим, Италия, където на детето ще бъде оказано последващо лечение, самолетът се завърна в България в 14:08 ч., посочиха от МО, цитирано от БТА.

Екипажът на самолета се е състоял от капитан Георги Пъшев – командир, майор Жасмина Христова – втори пилот, капитан Митко Гергов – борден инженер и бордна медицинска сестра старшина Мария Борисова. Задачата е изпълнена в пълна координация и при спазване на изискванията за безопасност на полетите и медицинско осигуряване и е по искане от Министерството на здравеопазването, допълниха от МО.

Пациент беше транспортиран за лечение до Германия с военнотранспортен самолет „Спартан" вчера.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!