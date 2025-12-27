Мая Иванова. Кадър: Нова НВ

Предупреждение за потенциално опасно време, отправи водещата на новините на Нова телевизия, Даниела Тренчева.

В следващите часове се очаква рязко усилване на вятъра.

В неделя поривите ще се особено силни в западна и централна България, както и по южните склонове на Стара планина.

Скоростта ще е до 80-90 км/ч, а високо в Балкана дори и повече.

За утре са в сила жълт и оранжев код за опасно време, каза Даниела Тренчева.

