За всички с телефони с Андроид: Гугъл мапс става като Waze

Google Maps се доближава до Waze с възможността да персонализирате иконата на автомобила си при навигация. От 2020 Google Maps ви позволява да избирате измежду четири икони на автомобили, стрелка в бял кръг, червен седан, жълт SUV или зелен пикап, пише 9To5Google, цитира Мобил България.

Сега Google Maps за Android подканва потребителите с ранен достъп до персонализиране на стила и цвета на иконата на автомобила. Тази карта е под името Your ride, your way и се появява за някои потребители, когато търсят упътвания за движение.

Ако вече е налична и при вас, можете да изберете иконата за персонализиране до бутона за затваряне. Там в Опции за пътуване ще намерите икона на превозното средство по време на навигация.

В тази нова опция вече има пет превозни средства, които са малко по-подробни: луксозен седан, пикап с висока проходимост, SUV, спортен автомобил или хечбек. Можете да изберете един от осем цвята.

Тези нови икони на автомобили са открити в бета версията на Google Maps 25.06.x за Android. Тя все още не е налична в стабилния канал, но вече е пусната в iOS.

