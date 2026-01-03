За всяка пратка в ЕС ще се дължи 3 евро мито от средата на годината

Пиксабей

От 1 юли, ще влезе в сила въведената от Европейския съюз фиксирана митническа ставка за малки пратки от електронната търговия. Това съобщи БТА.

Като такива са приети пратките на стойност до 150 евро, а ставката е 3 евро за всеки артикул, независимо от произхода и вида на стоката. Това означава, че ако в една "малка" пратка има три отделни артикула, задължението за нея ще бъде 9 евро.

Решението беше договорено преди три седмици на политическо ниво в рамките на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН).

С подкрепата си за въвеждането на фиксираната митническа ставка България потвърждава ангажимента си за защита на финансовите интереси на Европейския съюз, както и на нефискалните интереси, свързани със сигурността и безопасността на потребителите и легитимния бизнес, посочиха за БТА от пресцентъра на Агенция "Митници".

Мярката ще допринесе и за осигуряване на лоялна конкуренция между икономическите оператори в рамките на ЕС в условията на динамично развиваща се електронна търговия. Тя е преходно решение до пълното прилагане на реформата на Митническия съюз и до стартирането на Центъра за митнически данни на ЕС (EU Customs Data Hub), планирано за 1 юли 2028 г.

Нарастващият брой пратки с ниска стойност създава значителни предизвикателства за митническите администрации и икономическите оператори, включително риск от изкуствено занижаване на стойността и разделяне на пратки с цел заобикаляне на митническите правила. Новата мярка цели да ограничи подобни практики и да осигури по-справедлив и опростен механизъм за събиране на митническите вземания, обясниха от митническата администрация.

