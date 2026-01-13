За втори път: Френски фермери влязоха с трактори в Париж

Кадри Youtube

Френски фермери влязоха с трактори в Париж за втори път тази седмица в знак на протест срещу търговското споразумение между ЕС и Меркосур, което според тях заплашва местното земеделие. Според тях то ще създаде нелоялна конкуренция с по-евтиния южноамерикански внос, пише Ройтерс, цитирана от Дарик.

Френските земеделски производители са най-големият аграрен производител в ЕС. Те протестират от месеци срещу споразумението ЕС–Меркосур и редица вътрешни проблеми в сектора.

Протестът е организиран от FNSEA, който е един от най-големите фермерски съюзи във Франция. Отделно фермерския съюз Coordination Rurale вече беше докарал трактори под Айфеловата кула и Триумфалната арка миналия четвъртък в изненадваща демонстрация.

Парижката полиция съобщи, че има около 350 трактора. Един конвой от трактори се е събрал отново до Триумфалната арка, а друг конвой е пристигнал до сградата на френския парламент.

„Споразумението с Меркосур беше одобрено, въпреки че Европейският парламент не се е произнесъл. Това ще доведе до внос на чуждестранни стоки, които ние можем напълно да произвеждаме във Франция и които не спазват стандартите, наложени на френското земеделие“, каза Дамиен Грефен, вицепрезидент на FNSEA и фермер от парижкия регион

Одобрението на споразумението с Меркосур от повечето държави от ЕС в петък, въпреки отхвърлянето от страна на Франция, засили натиска върху правителството от страна на фермери и опозиционни партии, някои от които внесоха вот на недоверие .

„Земеделието преминава през криза, каквато никога не сме виждали“, каза Гийом Лефорт, фермер от района на Париж, държейки знамето на FNSEA пред сградата на парламента.

Освен протеста пред френския парламент фермерите планират и демонстрация пред Европейския парламент в Страсбург на 20 януари.

