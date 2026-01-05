За втори път пометоха стълб от уличното осветление в Хасково
Водач на лек автомобил "Фолксваген" отнесе стълб от уличното осветление на булевард “Васил Левски” в Хасково.
Инцидентът стана в час пик след 17:00 ч., посочва Булфото. Водачът на автомобила е бил откаран за преглед в Спешното.
Предстои да бъде тестван за алкохол.
"За втори път събарят същия стълб. Тъкмо го сложихме чисто нов, и пак го събориха", коментираха служители, отговарящи за уличното осветление.
Движението в района беше временно затруднено, на място беше и екип на Пътна полиция.
Пожарникари обезопасиха падналия стълб.
