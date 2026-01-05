За втори път пометоха стълб от уличното осветление в Хасково

Снимки: Булфото

Водач на лек автомобил "Фолксваген" отнесе стълб от уличното осветление на булевард “Васил Левски” в Хасково.

Инцидентът стана в час пик след 17:00 ч., посочва Булфото. Водачът на автомобила е бил откаран за преглед в Спешното.

Предстои да бъде тестван за алкохол.

"За втори път събарят същия стълб. Тъкмо го сложихме чисто нов, и пак го събориха", коментираха служители, отговарящи за уличното осветление.

Движението в района беше временно затруднено, на място беше и екип на Пътна полиция.

Пожарникари обезопасиха падналия стълб.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!