реклама

За втори път пометоха стълб от уличното осветление в Хасково

05.01.2026 / 19:02 0

Снимки: Булфото

Водач на лек автомобил "Фолксваген" отнесе стълб от уличното осветление на булевард “Васил Левски” в Хасково. 

Инцидентът стана в час пик след 17:00 ч., посочва Булфото. Водачът на автомобила е бил откаран за преглед в Спешното. 

Предстои да бъде тестван за алкохол. 

"За втори път събарят същия стълб. Тъкмо го сложихме чисто нов, и пак го събориха", коментираха служители, отговарящи за уличното осветление.

Движението в района беше временно затруднено, на място беше и екип на Пътна полиция. 

Пожарникари обезопасиха падналия стълб.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама