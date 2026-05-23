За втори път задействаха BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево, предупреждават за нови валежи
снимка: МВР,архив
Системата BG-ALERT беше задействана за втори път във Велико Търново с предупреждение за опасност от нови валежи и наводнения.
Опасност има в най-ниските части във Велико Търново, Дебелец и Килифарево, допълва БНТ. Властите апелират хората да следват инструкциите на РД ПБЗН и при нужда да подават сигнали на телефон 112.
По-рано беше задействана системата BG-ALERT и за района на Севлиево с предупреждение за опасност от наводнение по поречието на река Росица.
