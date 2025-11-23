За зимата вместо за 3 минути колата загрява за 1 минута с течност в антифриза

Пиксабей

Температурите започнаха да се понижават. Това поражда не само проблем със заледяването на пътищата в страната, но и замръзване на автомобилите. Екстремният студ се оказва истински ужас за шофьорите.

Пътните експерти дават съвети . Ето 6 съвет как да подготвим колата си в студеното време, предава БТВ.

Ключалките на автомобилите трябва да са подготвени. Новите автомобили имат аварийни отваряния и е хубаво ключалките да бъдат смазани, за да може, ако батерията на колата е паднала, тя да се отключи ръчно.

Автомобилът трябва да се запали и да се включи отоплителната система на максимална степен, за да започне обдухване на предното стъкло.

Започва се почистване на автомобила отвън с четка. Желателно е да се изчистят от снега всички стъкла, огледалата, фаровете и стоповете. Има обикновени ръчни стъргалки, но и електрически, които само при допир със стъклото започват да чистят снега.

За да се предпазят чистачките на колата, е добре първо да се почисти леда от предното стъкло. По този начин се запазват по-дълго перата им.

За да може автомобилът да загрее по-бързо, може да се постави течност в антифриза. Така, ако колата загрява за 3 минути, времето ще падне до минута. Течността се изсипва еднократно и в рамките на четири години всяка сутрин колата загрява много по-бързо.

Тъй като с обувките вкарваме сняг в колата, влагата вечерта се изпарява и отива във вътрешната част на стъклото. Затова в автомобила може да се постави влагоуловител, като по този начин не се изпотяват стъклата отвътре. След като той се напълни, се слага в микровълнова фурна на 600 вата за 6 минути и по този начин отново става готов за употреба.

