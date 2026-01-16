Забавено финансиране от МЗ създава проблеми в силистренската болница

Булфото

Забавено финансиране от Министерството на здравеопазването принуждава ръководството на областната болница в Силистра временно да коригира възнагражденията на персонала.

Вътрешна заповед, подписана от директора на лечебното заведение д-р Васил Славов, информира за временна частична корекция на месечните възнаграждения на персонала заради забавено финансиране от Министерството на здравеопазването. В документа се посочва, че болницата има неполучени вземания в размер на няколкостотин хиляди лева, а корекциите са сведени до минимум и ще бъдат компенсирани при получаване на дължимите средства, предаде БНР.

Уверяват, че лечебното заведение покрива част от недостига със собствени резерви, за да гарантира изплащането на заплатите в условията на системно забавяне на плащания от страна на МЗ и НЗОК.

В същото време от силистренската болница заявяват своята подкрепа към колегите си болница "Св. Анна“ във Варна, които също са изправени пред финансови затруднения и предлагат на желаещи служители от варненското лечебно заведение възможност за допълнителна трудова заетост в Силистра, като временна финансова подкрепа до преодоляване на кризисната ситуация.

От ръководството на силистренската болница отказаха коментар по темата.

