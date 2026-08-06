реклама

Забавяне в разширението на "Чирен" и ръст при транзита предвижда 10-годишният план на "Булгартрансгаз"

06.08.2026 / 10:38 0

снимка: "Булгартрансгаз"

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане на Десетгодишния план на "Булгартрансгаз" ЕАД за развитие на мрежите за периода 2026-2035 г., внесен със заявление от газопреносния оператор. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на дейността на държавните институции докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на КЕВР. От всички поканени за участие заинтересовани страни – държавни органи, асоциации, браншови организации, в общественото обсъждане участваха единствено представители на вносителя "Булгартрансгаз" ЕАД, съобщиха от Комисията.

Продължаване на разширяването на подземното газохранилище в Чирен (ПГХ Чирен), повишаване на капацитета за пренос по инициативата за Вертикален коридор, развитие на вътрешната преносна мрежа с цел разширяване достъпа до природен газ са съществена част от планираните дейности по Десетгодишния план. Важно място в него е отделено и на мерки за развитие на инфраструктурата за пренос и съхранение, реализация на водородопреносна инфраструктура, повишаване на техническия капацитет за пренос на природен газ в посока от Р Гърция към Р България и др., пише БГНЕС.

Изпълнението на заложените мерки ще допринесе за повишаване и гарантиране на техническата сигурност, безопасност и надеждност на газовата инфраструктура, както и изпълнение на изискванията за опазване на околната среда. Други важни цели са осигуряване на възможности за развитие на конкурентен пазар и  диверсификация на източниците и на маршрутите за доставка, гарантиране на сигурността на газовите доставки, достъп до природен газ на нови потребители.

Потреблението на природен газ през 2025 г. е 27 656 GWh, като отбелязва лек спад от около 1% спрямо потреблението през 2024 г. (27 851 GWh), се посочва в Десетгодишния план. Делът на природния газ в енергийния баланс на страната остава по-нисък от средното ниво за страните от ЕС, но е налице потенциал за устойчив ръст, предвид значимата му роля като преходно гориво към нисковъглеродна икономика, както и на развиващата се газификация. През следващите години БТГ очаква нарастването на потреблението да продължи.  

В края на 2025 г. на територията на България оперират 25 лицензирани газоразпределителни дружества, които осъществяват дейност на 36 лицензионни територии, обхващащи 174 общини (65% от всички общини в страната). Анализът показва, че делът на битовото газоснабдяване в страната все още е по-нисък в сравнение със средното ниво за държавите от ЕС, но има потенциал за увеличаване. На национално ниво се изпълняват програми за насърчаване на битовата газификация и продължава развитието на инфраструктурата за разпределение на природен газ. Съгласно данните в 10-годишния план към 31.12.2025 г. общият брой клиенти на газоразпределителните дружества e 167 715, от които 8 846 небитови и 158 869 битови клиенти. Броят на клиентите е нараснал с 3% за една година – от 162 663 през 2024 г. на 167 715 през 2025 г. Битовите клиенти са се увеличили с 3,1%, а небитовите - с 3,2%.  

По отношение на дейностите, свързани с преноса и съхранението на синьо гориво, БТГ е сключило договори за достъп и пренос с около 120 компании, търговци на природен газ, като тенденцията е постоянно увеличение на техния дял.  През 2025 г. е отбелязан ръст от 11% на пренесените количества до трансгранични точки, спрямо 2024 г. Що се отнася до съхранението на природен газ, през 2025 г. общо нагнетените количества природен газ в ПГХ „Чирен” са в размер на 4 103 GWh, като запълнеността на хранилището в края на нагнетателния период е 84%, предвид увеличения от 1.05.2025 г. капацитет за съхранение. Реално добитите количества за годината са 3 597 GWh.  

В рамките на общественото обсъждане по инициатива на Комисията бяха дискутирани въпроси относно спазването на крайния срок за разширяване на газохранилището в Чирен до края на 2027 г. и предвидената технология на сондажите, пазарната обосновка на предстоящото разширяване на газопреносната мрежа, включително разширението на КС „Кардам“ и др. От страна на „Булгартрансгаз“ ЕАД беше пояснено, че поради обжалвания на обществената поръчка проектът за разширяване на хранилището няма да бъде изпълнен изцяло в рамките на 2027 г. Предвидените 10 сондажа ще позволят постигане на предвидения капацитет за съхранение от 1 млрд. куб.м. Дружеството оценява, че по отношение на разширяването на газопреносната мрежа ще е налице търговски интерес, което е основание за предвидените инвестиции. 

В рамките на 14-дневен срок заинтересованите страни могат да внесат писмени становища по Десетгодишния план на БТГ. Окончателно решение Комисията ще вземе на закрито заседание на 26.08.2026 г.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама