Забиха нож в гърба на Калин в „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Калин е номиниран. Всички, с изключение на Ивайло, от Безименните в „Игри на волята“ гласуваха срещу него.

Всички – дори и д-р Пекин, на която той помогна в капитанската. Всички – дори и Радостина, която призна, че е била най-слабата и искаше да поеме отговорност.

На съвета при Ралица Паскалева обаче всички се изметнаха и пратиха Калин на елиминационна срещу Ивайло, който бе определен от тях предния епизод.

Така само един от тях ще се върне от битката утре на Арената.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!