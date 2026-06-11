Пиксабей

Заболелите от морбили в страната са 364, от които 300 са деца, съобщават на сайта си от Министерството на здравеопазването. Данните са към 8 юни 2026 г. Случаите на морбили са регистрирани в девет области в страната.

Най-много са случаите във Враца - 198, показват данните. Болни са регистрирани и в областите Плевен - 101, Ловеч - 41, Монтана - 11, София-град - седем, Варна - трима, Видин - един, София-област - един, и Търговище - един, предаде БТА.

От заболелите 187 не са ваксинирани заради ненавършена възраст или по други причини, а при 33 имунизационният статус е неизвестен. При останалите има данни за извършена имунизация.

От началото на разпространението на заболяването тази година в страната са приложени 39 799 ваксини срещу морбили, паротит и рубеола.

Имунизацията срещу морбили, паротит и рубеола в България е задължителна. Ваксината се прилага при навършване на 13-месечна възраст и повторно - при навършване на 12-годишна възраст.

Редактор "Екип на Петел",

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