Забрана на 8 септември Малка Богодорица

Булфото

На 8 септември църквата отбелязва един от най-почитаните празници – Малка Богородица, наричан още Рождество на Пресвета Богородица. Това е денят, в който се чества рождението на Божията майка – светицата, която според вярата е дарила човечеството със Спасителя.

В православния календар Рождеството на Богородица е един от Дванадесетте големи празника, които почитат ключови събития от живота на Христос и Дева Мария. Нарича се "Малка Богородица“, за да се различава от "Голяма Богородица" – Успението на Света Богородица (15 август).

Народни вярвания и обичаи

Малка Богородица се смята за празник, който носи благословия за дома, семейството и новия живот.

Някои от по-разпространените поверия и практики:

Почит към жената и майчинството – на този ден не се върши тежка работа, особено от жени. Вярва се, че това носи здраве и плодородие.

Забрана за шиене и плетене – смята се, че ако се шие или кърпи на Малка Богородица, детето в дома може да се разболее.

Защита за децата и майките – жените, които имат малки деца, отправят молитви към Света Богородица за закрила.

Приготвят се обредни хлябове, а масата се споделя с близки, често се прави курбан за здраве.

Поверие за времето – ако на Малка Богородица е ясно и слънчево, есента ще бъде плодородна.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!