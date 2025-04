Забрана на Разпети Петък

Пиксабей

Разпети Петък е.

Какво още трябва да се направи в този ден и какво категорично се забранява?

Според каноните е прието да се въздържате от храна до края на службата.

Може да утолите глада само с малко парче постен хляб и вода. Смята се, че ако човек успее да изкара целия ден без храна, то цялата следваща година ще бъде здрав и много успешен.

Но ако по определени причини не може да си позволите да не ядете (например заради проблеми със стомаха), то в това няма нищо страшно. Просто се постарайте да намалите колкото се може повече порциите, доколкото това ви позволява здравето.

На Разпети петък е забранено да се занимавате с къщна работа, в това число и чистене. Всички приготовления за празника трябва да се извършат на Чистия четвъртък.

И готвенето не е желателно.

Забранява се дори докосването до метални предмети в дома.

Хлябът не трябва да се реже, само да се разчупва с ръце.

На домакините е забранено да се занимават с шиене и бродиране.

В този ден е категорично забранено да се ругае. Постарайте се да не влизате в конфликт, ако възникне такава ситуация.

Не е редно да се слуша увеселителна музика и да се посещават шумни мероприятия. Също така, ако рожден ден или нечий юбилей се пада в този траурен ден, пренасрочете празнуването му.

Забавлението в деня на всеобщата скръб изобщо не е добре дошло.Този ден трябва да се прекара в покой.

Също на Разпети петък трябва да се въздържате от пиене на алкохол и плътски удоволствия. Хората, които се напият в деня на страданията и смъртта на Исус Христос, са изложени на риск да станат алкохолици. А децата, заченати на Разпети петък, се раждат болни или в бъдеще стават жестоки престъпници.

На Разпети петък не трябва да се пробива земята с желязо, тъй като това е голям грях, който води до беда. Или просто казано, в петък не можеше да се бранува, оре, копае.

Забранено е и да се сади каквото да било на нивата или в градината. Ако на Разпети петък засадите пшеница или друга култура тя няма да порасне.

На Разпети петък не можете да плюете на земята. Народните поверия гласят, че който плюе на земята - всички светии ще се отвърнат от него за цялата година.

Ако не искате да загубите здравето си, откажете се на Разпети петък от подстригване, боядисване на косаи изобщо всякакви козметични процедури.

