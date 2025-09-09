Забрана за 10 септември

Утре, 10 септември, според православния календар, празникът е посветен на паметта на светите мъченици Минодора, Митродора и Нимфодора. На този ден задължително трябва да внесете едно нещо в дома си и да го окачите на входната врата, за да привлечете щастие и късмет в живота си, пише Актуално

Какво трябва да направите утре и какво трябва да окачите на вратата на дома си?

На 10 септември хората традиционно събирали плодове от офика: сушили ги, правили сладко и приготвяли лечебни тинктури. От древни времена този плод се е смятал за талисман и растение с лечебни свойства, затова плодовете от офика винаги са били засаждани близо до къщата. Клонки офика, оставени на перваза на прозореца или на масата на този ден, носят радост и просперитет в къщата. Клонче офика, окачено на входната врата на този ден, според поверията, може да предпази от недобри хора, както и да привлече щастие, късмет и просперитет в дома.

Какво не трябва да правите утре, 10 септември?

На този ден народната мъдрост съветва да се поддържа ред в къщата и да не се затварят прозорците със завеси, защото се смята, че слънчевата светлина има особена енергийна сила.

Минодора се смята за най-голямата от трите сестри. Още от ранна възраст тя се отличавала с дълбока вяра и благочестие. Минодора, заедно със сестрите си, решила да посвети живота си на Христос, въздържайки се от светски удоволствия и брак.

Митродора е средната сестра. Тя е подкрепяла сестрите в духовното им служение и е известна със своята смелост и непоколебимост във вярата. В житието се отбелязва, че именно благодарение на нейната решителност и трите сестри са успели да останат непоколебими пред лицето на преследването.

Нимфодора е най-малката сестра. Тя също е била светица и е била известна със своята кротост и смирение. Легендите подчертават способността ѝ да вдъхновява хората с вярата си дори в най-трудните моменти

Сестрите били арестувани заради християнската си вяра. Били измъчвани, за да се опитат да ги накарат да се отрекат от Христос, но всички останали верни на вярата си. В крайна сметка те претърпели мъченическа смърт за вярата си.

Празникът на 10 септември се свързва и с някои народни поличби за времето. Ниско разположените и гъсти облаци означават дъжд. Ясното небе означава топла есен. Ако има мъгла сутрин, това вещае ясен ден.

