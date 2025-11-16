Забрана за 16 ноември

Пиксабей

На днешния празник не носете червени дрехи и избягвайте шумни празненства

На 16 ноември Православната църква отдава почит на свети апостол Матей - един от дванадесетте ученици на Христос. На тази дата се отбелязва и вторият ден от Коледните пости. Представени са обичаите, поверията и забраните, свързани с този празник.

Църковен празник на 16 ноември

16 ноември (29 ноември по стар стил) е денят, посветен на апостол Матей – автор на Евангелието според Матей. Той бил един от дванадесетте ученици на Исус. Според преданието произхождал от заможно семейство и работел като бирник, но след срещата си с Христос коренно променил живота си. Раздал богатството си на нуждаещите се и тръгнал да проповядва заедно с Исус.

След разпятието апостол Матей съставя първото канонично Евангелие – Евангелието от Матей. Загива мъченически, след като идолопоклонници го екзекутират заради отказа му да се откаже от вярата. Неговите мощи, които се смятат за нетленни, днес се съхраняват в катедралата в Салерно, Италия.

Какво се прави на този ден?

Молитвите към свети Матей са свързани с укрепване на духовната устойчивост, предпазване от изкушения и съдействие при финансови трудности. Той се почита като закрилник на хората, работещи с пари или творческа дейност - писатели, журналисти и финансисти.

16 ноември е познат и като Матейов ден или Ден на гостите. Според обичая се ходи на гости и се канят близки хора. Понеже вече е започнал Рождественският пост, трапезата е постна, но на този ден се разрешават риба и малко вино.

По народни вярвания на 16 ноември често се появяват силни ветрове, които могат да донесат и болести – смятало се е, че вятърът разнася различни вируси. Затова се препоръчва топло облекло и избягване на течение.

Какво не трябва да се прави на 16 ноември?

На 16 ноември Църквата, както и в други дни, насърчава да се избягват гняв, кавги, осъждане и клюки. Също така напомня да се избягват мързелът, отчаянието и отказът от помощ, особено във времето на пост. Шумни празненства и весели събирания не са желателни.

Народните забрани за деня също са многобройни. Смятало се е, че не бива да се брои ресто - това предвещава липса на пари. Забранено е носенето на червени дрехи, защото се смята, че водят до раздяла. Недобре е да се говори през прага - вярвало се е, че така се предизвикват конфликти.

Също така не се препоръчва пазаруване, особено на дрехи, според предците нови дрехи, купени на тази дата, носят неприятности.

