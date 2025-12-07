Забрана за 8 декември

Пиксабей

Утре, 8 декември, православната църква почита св. Патапий. Този църковен празник се свързва не само с определени традиции, но и с определени забрани. Една от тях е лоша поличба, която вещае бедност и нещастие.

Житие на св. Патапий

В християнско семейство, живеещо в египетския град Тива, се родило момче. Той бил кръстен Патапий и отгледан в благочестие от ранно детство. След като достигнал зряла възраст, Патапий станал монах и отишъл в пустинята, за да се посвети на аскетичен живот. Молил се усилено и постепенно около него се събрала група съмишленици, които започнали да възхваляват усилията му. Патапий негодувал срещу това отношение, чувствайки го като натрапник в уединението си. Затова отишъл в Константинопол и си построил уединена килия близо до градските стени, където продължил да живее сам, в непрестанна молитва, разговаряйки само с Бога.

Един ден в килията му дошъл сляп юноша и поискал да му прочете молитва, и чрез молитвата на Патапий той възвърнал зрението си. Така в него се разкрил дарът на изцелението. По-късно той излекувал благороден византиец от водянка, спасил друг юноша, обладан от демони, от демони и излекувал гнойната рана на гърдите на жена. Излекувал много хора. А след това починал в дълбока старост и бил погребан в църквата „Свети Йоан Кръстител“.

На църковния празник 8 декември, както и на всеки друг ден, човек трябва да избягва нецензурни думи, кавги, гняв и завист. Църквата не одобрява мързела и отказа за помощ, тъй като безразличието може да доведе както до духовни, така и до материални проблеми.

Рождественският пост продължава - тези, които го спазват, могат да ядат ястия без растително масло.

Какво не трябва да се прави на 8 декември

Според народните вярвания, на 8 декември човек трябва да избягва небрежното отношение към външния си вид, носенето на мръсни или скъсани дрехи. Това се приема за лоша поличба - вярва се, че цялата година ще бъде изпълнена с бедност и нещастия. Оставянето на важни дела недовършени, особено тези, свързани с дългове, също се счита за лоша поличба.

Църковен празник на 5 декември: Почитаме голям светец, спазват се редица традиции и обичаи

Народни знаци и традиции на 8 декември

Според наблюденията на предците, признаците, свързани с времето, може да предскажат какво ще е времето през следващите месеци. Ако има много сняг - годината ще бъде плодородна. Ако има виелица и обилен снеговалеж, това е знак за дъжд през лятото. Ако времето е ясно и спокойно време - зимата ще бъде спокойна. Ако птиците пеят от ранна сутрин, ще има слани през нощта, а ако се скрият под покрива, очаквайте снежна буря.

На този ден трябва да довършите всички важни дела. Изплатете всичките си дългове. Поканете гости или отидете на гости.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!