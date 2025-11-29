Забрана за Андреевден

Кадър Уикипедия

На 30 ноември празнуваме Андреевден. Свети Апостол Андрей Първозвани е сред най-почитаните светци у нас, а денят му – 30 ноември – е голям църковен и народен празник.

Българският народ отбелязва Андреевден като празник на семето (зърното). Този ден се свързва с разбирането, че светлината в денонощието започва да расте и се яде варена царевица, пише Нова Варна.

На 30 ноември своя имен ден посрещат Андрей, Андрея, Адриана, Андриан, Андриана, Първан и др. Тъй като на гръцки Андрей означава смел, мъжествен, доблестен, на този ден празнуват и хората, носещи имената Храбър, Храбрин, Храбрина.

Традици и обичаи за Андреевден

По знаците на деня предците ни са правили гадания каква ще бъде зимата и реколтата догодина:

- ако времето е добро - през зимата няма да има сняг или слана;

- ако прозорците навън са замръзнали, зимата ще бъде студена;

- ако има светещ ореол около луната, това вещае по-добро време;

- ако ледът на реката е тъмен - през лятото ще има добра реколта.

На този ден предците ни са се събирали до реки и езера, за да слушат шума на водата. Ако водата е тиха, това означава, че няма да има снежни бури и студено време през зимата. Смята се също, че сънищата на този ден са пророчески.

На църковния празник 30 ноември не можете да ругаете, да използвате нецензурни думи, както и да разпространявате клюки. Църквата не одобрява завистта, алчността, мързела и отчаянието. Не можете да обиждате хора и животни, да отказвате помощ или да вършите тежка домакинска работа.

Според народните обичаи на този ден не бива да шиете, плетете, бродирате и правите други ръкоделия – смята се, че по този начин можете да оплетете мрежите на св. Андрей Първозвани и светецът да изпадне в немилост към вас.

На иконите св. Андрей Първозвани е изобразен разпнат или до кръст. Светецът е почитан като покровител на рибарите и моряците - според легендата той веднъж със силата на молитвата възкресил четиридесет удавници, свои бъдещи ученици, които се отправили към него.

На православния празник се отправят молитви към Свети Андрей с молби за защита от врагове и природни бедствия, изцеление от различни болести, укрепване на вярата, успешен брак, запазване на брака и благополучие на децата.

По традиция на Андреевден се слага богата трапеза, но с постни ястия. На Андреевден по традиция момичетата гадаят за своя годеник, въпреки че църквата не одобрява гадаенето.

